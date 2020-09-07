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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 7 сентября 2020: + 258 человек, перешли за 40 тысяч зараженных
07.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 40055 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 7 сентября 2020 выявлено + 258 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений случаев COVID-19 составляет с момента подтверждения диагноза у первого пациента - 40055 случаев.

Всего проведено 1368 тестов, из них первичных - 1251 и повторных - 117.

Из общего количества заболевших 11 - медицинские работники:
5 - врачей,

5 - медсестер,

1 - вспомогательный персонал.

Состояние здоровья инфицированных:
580 - тяжелое состояние (из них 33 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания),

1278 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Еще 395 человек прошли курс лечения и выписаны. Всего от COVID-19 вылечились 28 578 человек.

Лидия ТКАЧ


 
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