Коронавирус в Молдове, данные на 7 сентября 2020: + 258 человек, перешли за 40 тысяч зараженных

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 40055 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 7 сентября 2020 выявлено + 258 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число заражений случаев COVID-19 составляет с момента подтверждения диагноза у первого пациента - 40055 случаев.
Всего проведено 1368 тестов, из них первичных - 1251 и повторных - 117.
Из общего количества заболевших 11 - медицинские работники:
5 - медсестер,
1 - вспомогательный персонал.
Состояние здоровья инфицированных:
1278 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Еще 395 человек прошли курс лечения и выписаны. Всего от COVID-19 вылечились 28 578 человек.
Лидия ТКАЧ
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