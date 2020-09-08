Санду признала, что заблокировала проект о гарантированных 50% магазинных полок для молдавской продукции

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Она, как всегда, хотела сделать все лучше... Майя Санду подтвердила, что именно она отозвала проект, который гарантировал отечественным производителям 50 процентов площадей полок супермаркетов. Теперь наши производители такой гарантии лишены, и их теснят зарубежные поставщики. Но, как всегда, Санду делала все "из лучших побуждений":
- Мы отказались от этого, чтобы улучшить его, но правительство пало слишком быстро, - пояснила Санду во время пресс-конференции.
В связи с этим вспоминается поговорка "все глупые вещи в этом мире делаются с умным видом лица".
Автор: Михаил Генчу
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