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Санду признала, что заблокировала проект о гарантированных 50% магазинных полок для молдавской продукции
08.09.2020

Она, как всегда, хотела сделать все лучше... Майя Санду подтвердила, что именно она отозвала проект, который гарантировал отечественным производителям 50 процентов площадей полок супермаркетов. Теперь наши производители такой гарантии лишены, и их теснят зарубежные поставщики. Но, как всегда, Санду делала все "из лучших побуждений":

- Мы отказались от этого, чтобы улучшить его, но правительство пало слишком быстро, - пояснила Санду во время пресс-конференции.

В связи с этим вспоминается поговорка "все глупые вещи в этом мире делаются с умным видом лица".

Автор: Михаил Генчу


 
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