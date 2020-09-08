Израиль продлил запрет на въезд иностранных граждан, в том числе молдаван

Ситуации с распространением коронавируса в государстве Израиль остается сложной.

В этой связи Израиль продлил до 1 октября текущего года запрет на въезд в страну иностранцам. Это касается, в том числе, и граждан Молдовы, о чем сообщило посольство нашей страны в Тель-Авиве. При этом разрешен выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

В Израиле сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Из-за этого на срок до ноября продлено чрезвычайное положение. Обязательно ношение маски даже на улице, запрещено проводить мероприятия с участием более 30-ти человек, сообщает cenzura.md.

Дополнительную информацию о выезде и въезде в Государство Израиль можно получить по ссылке.