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Общество
Израиль продлил запрет на въезд иностранных граждан, в том числе молдаван
08.09.2020

Ситуации с распространением коронавируса в государстве Израиль остается сложной.

В этой связи Израиль продлил до 1 октября текущего года запрет на въезд в страну иностранцам. Это касается, в том числе, и граждан Молдовы, о чем сообщило посольство нашей страны в Тель-Авиве. При этом разрешен выезд иностранных граждан с территории Государства Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

В Израиле сохраняется высокая заболеваемость COVID-19. Из-за этого на срок до ноября продлено чрезвычайное положение. Обязательно ношение маски даже на улице, запрещено проводить мероприятия с участием более 30-ти человек, сообщает cenzura.md.   

Дополнительную информацию о выезде и въезде в Государство Израиль можно получить по ссылке.


 
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