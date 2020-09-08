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Политика
Для международных наблюдателей за выборами президента будут сняты все Covid-ограничения
08.09.2020

НАОЗ идет навстречу. Национальная комиссия по общественному здоровью разрешила международным наблюдателям, которые приедут на президентские выборы, свободный доступ в страну. Им не придется проводить в изоляции 14 дней, даже если они приедут из стран "красной зоны" (например, США).

Более того, в категорию освобожденных от данных неудобств попадают и другие граждане, которые могут приехать в Молдову в эти дни - например, иностранные журналисты, аккредитованные МИДЕИ, представители международных организаций или правительств тех или иных стран, представители неправительственных организаций, сообщает телеканал Publika.

Что касается простых граждан, то им в связи с этим остается лишь посочувствовать...

Автор: Михаил Генчу


 
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