Вопрос дня в Молдове: Были или нет конверты с деньгами от Илана Шора для Майи Санду?

Депутат ПСРМ Григоре Новак заявил, что ждет ответа от прокуратуры, которая должна расследовать этот случай. Парламентарий сообщил, что обратился в прокуратуру «в надежде, что будет проверена степень «честности» лидера ПДС». На свой странице в социальной сети социалист напомнил о многочисленных заявлениях Шора, как и об утверждениях известного блогера о свидетелях, которые готовы дать показания по этому случаю гособвинителям.

- Ранее Илан Шор заявил о Майе Санду: «….ты менеджер среднего звена проекта, финансируемого мною – ЛДПМ. Ты должна понять: знаю сколько тебе платил Филат в конверте каждый месяц как надбавку к зарплате. Именно я был тем, кто вкладывал деньги в конверт перед тем как его передавали тебе.

Кстати, тебе передавали больше, чем другим, выставлять себя скромной, даже бедной, это позорно, но ты не знакома с этим чувством».

А блогер Еуджен Лукьянюк писал, что «есть по крайней мере два свидетеля, которые готовы подтвердить факты» передачи конвертов для Майи Санду в период, когда она возглавляла министерство образования.

Если утверждения Шора и Лукьянюка подтвердятся, речь идет о пассивной коррупции, наказуемой законодательством. А «честность» - это только предвыборный слоган для обмана граждан, - написал Новак.