8 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Вопрос дня в Молдове: Были или нет конверты с деньгами от Илана Шора для Майи Санду?
08.09.2020

Депутат ПСРМ Григоре Новак заявил, что ждет ответа от прокуратуры, которая должна расследовать этот случай. Парламентарий сообщил, что обратился в прокуратуру «в надежде, что будет проверена степень «честности» лидера ПДС». На свой странице в социальной сети социалист напомнил о многочисленных заявлениях Шора, как и об утверждениях известного блогера о свидетелях, которые готовы дать показания по этому случаю гособвинителям.

- Ранее Илан Шор заявил о Майе Санду: «….ты менеджер среднего звена проекта, финансируемого мною – ЛДПМ. Ты должна понять: знаю сколько тебе платил Филат в конверте каждый месяц как надбавку к зарплате. Именно я был тем, кто вкладывал деньги в конверт перед тем как его передавали тебе.

Кстати, тебе передавали больше, чем другим, выставлять себя скромной, даже бедной, это позорно, но ты не знакома с этим чувством».

А блогер Еуджен Лукьянюк писал, что «есть по крайней мере два свидетеля, которые готовы подтвердить факты» передачи конвертов для Майи Санду в период, когда она возглавляла министерство образования.

Если утверждения Шора и Лукьянюка подтвердятся, речь идет о пассивной коррупции, наказуемой законодательством. А «честность» - это только предвыборный слоган для обмана граждан, - написал Новак.


 
Количество просмотров:
65
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.