Технологии Ученые определили, как на самом деле выглядел мегалодон – чудовищная древняя акула У монстра с зубами в человеческую ладонь спиной плавник был с человеческий рост. До недавнего времени о мегалодонах было достоверно известно лишь то, что они достигали в длину 16-17 метров, а не 30, как иной раз пугали некоторые палеонтологи. А вот о внешнем виде и пропорциях древних хищников, ученые могли лишь догадываться и спорить. Их изображали по-разному – чаще всего в виде увеличенной большой белой акулы, которой мегалодон якобы приходился прямым предком. А это не факт. Ясность внесли британские ученые из Университета Бристоля (University of Bristol) и Университета Суонси (Swansea University), «записав» в потомки мегалодонов всех его вероятных родственников - пять видов современных акул. Экстраполяция этих аналогов и дала искомые результаты – то есть позволила определить размеры отдельных частей тела древних акул. Они впечатлили. Мегалодон - «большой зуб» в переводе с греческого - вымер, как принято считать, примерно 3 миллиона лет назад. Ископаемых скелетов монстры не оставили. Потому что костей не имели – только хрящи, которые быстро растворялись, не успев окаменеть. А вот хорошо сохранившиеся «костяные» зубы мегалодонов находят до сих пор. В среднем они примерно по 12 сантиметров высотой – с человеческую ладонь. Но попадаются и крупнее. В 1933 году был найден почти 17-сантиметровый зуб. От зубов всегда и «плясали». Была даже выведена формула, которая позволяла определить длину мегалодона, зная высоту его зуба. Формула оказалось верной, а вычисленные по ней размеры взрослого мегалодона - 16-17 метров – правильными. У британских ученых вышло примерно то же самое. Далее ужаснитесь: исследователи определили, что голова древней акулы достигала 4,65 метра ( ± 0.42 м), размах «крыльев» хвостового плавника – от верхнего до нижнего кончика - составлял 3,85 метра (± 0.7 м), спинной плавник выпуклого профиля у основания имел длину 1,99 метра (± 0.3 м), а в высоту был 1,62 метра (± 0.36 м)– в человеческий рост. Диаметр тела превышал 3 метра (± 0.56 м). Ученые определили размеры всех частей тела мегалодона. Врослый 17-метровый мегалодон весил 47 тонн. Плавник мегалодона был в человеческий рост. Сечение - двояковыпуклое. КСТАТИ А вдруг монстры все еще здесь?! Не все уверены в том, что мегалодоны давно вымерли. Например, специалистов по белым акулам – американцев Ричарда Эллиса и Джона Маккоскера - «смущают» те самые гигантские зубы. Ныряльщики сотнями достают их со дна океана по всему миру. Ученые полагают, что находки, возможно, не ископаемые. А зубы сбрасывают ныне живые мегалодоны – теряют их от старости. Как и менее крупные современные родственники гигантских древних акул. На месте сброшенных зубов вырастают новые. Зуб мегалодона - такие попадаются весьма часто. Про мегалодонов ходят байки, которые распространяют в основном рыбаки. Мол, видели. Если им верить, то в 1963 году у берегов Австралии - в окрестностях острова Брутон – рыбацкая шхуна была атакована гигантским зубастым монстром. Он быстро проглотил несколько трехметровых контейнеров с лангустами, висевшими за бортом. Рыбаки уверяли, что мегалодон, явившийся им, был 40-метровым. Наверняка прихвастнули. Все ли мегалодоны вымерли, доподлинно не известно. А В ЭТО ВРЕМЯ Из пасти древних кашалотов торчали 36-сантиметровые зубы Ни в чем не уступал мегалодону другой монстр океанских глубин - хищный кашалот, живший в одно время с гигантской акулой. В длину он был примерно таким же – 17-метровым, но зубы имел высотой по 36 сантиметров, она располагались в 3-метровой челюсти. Ученые, ведомые Клаасом Поста (Klaas Post) из Музея естественной истории в Роттердаме (Natuurhistorisch Museum Rotterdam, the Netherlands), обнаружили останки этого гиганта - откопали его череп. Извлекли из отложений знаменитой перуанской пустыни Наска, которая когда-то была океанским дном. Челюсть и зубы древнего кашалота. Кошмарного кашалота назвали Leviathan melvillei в честь Германа Мелвилла - автора романа «Моби Дик» про гигантского мстительного кита. Размеры нынешних кашалотов и их далеких предков примерно одинаковые. А вот зубами они сильно отличаются. У потомков зубы маленькие и растут только на нижней челюсти. А у предка они были и в верху и внизу. И питался он не кальмарами, как потомки, а другими китами, которых просто перекусывал своими огромными челюстями. По словам Оливера Ламберта (Olivier Lambert) из Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) - одного из авторов исследования, Leviathan melvillei обладал самыми крупными зубами среди обитателей нашей планеты за всю ее историю. И он, и мегалодон находились на вершине пищевой пирамиды. То есть, не знали отпора и ели всех других обитателей океана того времени - миоцена. Но друг с другом они вряд ли конкурировали. И в бои за добычу не вступали. Живности тогда хватало на всех. Древний кашалот питался кем хотел, но в основном китами. С мегалодонами старался не конфликтовать. Владимир ЛАГОВСКИЙ

