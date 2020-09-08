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Политика
Телеканал TV8, неожиданно и сам того не желая, раскритиковал Санду усилия на посту министра просвещения.
08.09.2020

Телеканал TV8, верно служащий президентской кампании Майи Санду, неожиданно и сам того не желая, раскритиковал её усилия на посту министра просвещения.

Выступающий в эфире канала бывший глава Республиканской клинической больницы Анатолий Чиботару заявил, что сегодня, в условиях пандемии, Молдова должна открыть малокомплектные школы в сельской местности, чтобы дети учились рядом с домом и не перевозились школьными автобусами в окружные учебные заведения в соседних населенных пунктах. Тем самым будет снижен риск заражения коронавирусом.

То есть медик предложил обернуть вспять реформу по оптимизации сети системы образования, проводимую в прошлом персонально министром Майей Санду.

Крамольные вещи говорит. За такое можно и на костре быть сожжённым.

@Telegram GK


 
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