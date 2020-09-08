Взаимные нападки между партиями правого фланга могут привести к пагубным последствиям (для них) во втором туре президентских выборов. Об этом заявил политолог и историк Алексей Тулбуре.

Он отметил, что "некоторые избиратели могут просто не пойти на выборы - из-за гнева, разочарования этими войнами, особенно между Партией действия и солидарности (PAS) и "Платформой DA".

"У Игоря Додона тоже ситуация не из лучших. Ясно, что он уже не обладает полной поддержкой со стороны Москвы. Почти уверен, что он не получит российского кредита в 200 млн евро, ему так и не удалось сфотографироваться с Путиным, хотя неделю прождал в подмосковных лесах. Не думаю, что (российская) вакцина также спасет его", - отметил Тулбуре.

При этом он считает очевидным, что "финалистами" первого тура станут Игорь Додон и Майя Санду, но вот кто выйдет победителем - "покажет время".

Эксперт считает, что в предвыборной кампании кандидаты вновь прибегнут к геополитической компоненте, потому что "ранее это вполне работало, вне зависимости от того, кто продвигал".

"Этот фактор может использоваться в меньшей степени, чем в предыдущие годы, не исключено, что на этот раз кандидаты будут соревноваться друг с другом в подсчете заслуг в борьбе с мафией. Но геополитика останется, потому что это кратчайший путь для мобилизации сторонников. Фобии, общий враг, посмотрите, как хорошо румынофобия и русофобия действовали в прошлом и работают до сих пор", - отметил эксперт.

@Telegram VM