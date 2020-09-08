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Здоровье
Главный вирусолог Молдовы: "Во всем мире ковид забрал жизни тех, кто был обузой для себя и других
08.09.2020

Эта тенденция, по словам медика, характерна не только для нашей страны.

По словам главы Национального центра общественного здоровья Николая Фуртунэ, в 99 процентах смертельных случаев от коронавируса люди страдали серьезными хроническими заболеваниями. А у 70 процентов умерших было от двух и более серьезных хронических заболевания.

- Я не хочу, чтобы меня осуждали или казались циничным, но во всем мире COVID унес жизни тех, кто все еще был обузой для себя и окружающих. Люди, которые боролись на терминальными стадиями рака, которые были на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, и во Франции, и, к сожалению, происходит и в Республике Молдова, - отметил Фуртунэ.

По словам Фуртунэ, "преобладает сердечно-сосудистая патология, люди с диабетом крайне уязвимы, ожирение является фактором риска. В случае COVID решающую роль сыграло ожирение. Более 1/3 умерших страдали ожирением различной степени".

Павел МУНТЯН


 
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