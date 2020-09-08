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Экономика
Молдавские фермеры увеличили предложение дорогих ягод
08.09.2020

Стало больше малины, ежевики и земляники. В первые дни сентября увеличилось количество предложений по продаже ягод, как на рынках республики, так и на онлайн-платформах, и в соцсетях.

Также отмечен небольшой прирост цен на данные продукты.

  • Малина оптом предлагалась по цене 43-46 леев/кг ($2,59-2,77/кг), в розницу – 60-70 леев/кг ($3,61-4,21/кг).
  • Земляника достигла цены в 40-45 леев/кг ($2,40-2,71/кг) и 50-60 леев/кг ($3,01-3,61/кг).
  • Ежевику продают по 25-30 леев/кг ($1,50-1,80/кг) и 45-50 леев/кг ($2,71-3,01/кг).

Значительное подорожание ягод отметилось в интернет пространстве, в специализированных группах по продаже и на онлайн-платформах. Таким образом, цены на молдавские ягоды вернулись к уровню конца мая-начала июня этого года, передает EastFruit.

При этом практически вся ежевика и малина, которая выставлена на продажу в Молдове, выращена на территории нашей республики. Только землянику приходится импортировать из Греции.

Продажа ежевики может завершиться к концу этой недели, так как завершится сезон. Прогнозируется, что сезон малины продлится до середины сентября.

Автор: Михаил Генчу


 
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