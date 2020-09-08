Молдавские фермеры увеличили предложение дорогих ягод

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Экономика
Стало больше малины, ежевики и земляники. В первые дни сентября увеличилось количество предложений по продаже ягод, как на рынках республики, так и на онлайн-платформах, и в соцсетях.
Также отмечен небольшой прирост цен на данные продукты.
Значительное подорожание ягод отметилось в интернет пространстве, в специализированных группах по продаже и на онлайн-платформах. Таким образом, цены на молдавские ягоды вернулись к уровню конца мая-начала июня этого года, передает EastFruit.
При этом практически вся ежевика и малина, которая выставлена на продажу в Молдове, выращена на территории нашей республики. Только землянику приходится импортировать из Греции.
Продажа ежевики может завершиться к концу этой недели, так как завершится сезон. Прогнозируется, что сезон малины продлится до середины сентября.
Автор: Михаил Генчу
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