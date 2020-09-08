Итак, почему в Молдове не будет второго карантина?

Бесполезно сидели

Многие из нас считают, что зря сидели. Март, апрель, май прошли совершенно бездарно – заражаемость была низкой. Все буйно расцвело сразу, как мы вышли на улицу, работу, когда дождались открытых кафе. Теперь началась школа, и это будет новый виток заболеваний. Если уж сидеть по домам, то надо всем одновременно, независимо от работы и возраста. И сидеть надо долго.

Слишком бедные для карантина

Мы будем будет сопротивляться карантину, так как еще не отошли от первого. Все проели, а нового заработали с кукиш. Никто не согласится сидеть дома даже под угрозой подхватить в общественных местах ковид. Многие готовы рискнуть столкнуться лицом к лицу с коронавирусом, но не готовы закрывать бизнес, терять работу, отдавать последнее, что в залоге у банков. Потому что вылечиться от ковида шансы намного выше, чем найти другую работу или построить новое дело, или банк закроет глаза на просроченную выплату.

Экономика не потянет

На самом деле, правительство тоже не согласится на локдаун. В этом случае экономику придется спасать иконами, можно верить, что выкрутимся, а можно не верить. Пусть на сниженных оборотах (в прочем, как и во всем мире), но страна должна работать, учиться, продолжать жить и лечиться.

Недостаточно страшно

На самом деле, мы не достаточно испугались ковида, чтобы обнулить жизнь. Многие из нас вырвались на моря, решили, что никакая болячка не сокрушит планы увидеть в 2020 году песок и воду.После отмены жестких ограничений и Чрезвычайного положения для всей страны, врачи понадеялись на осознанное отношение к эпидемии. Граждане посидели, испугались, выучили инструкцию, как жить с ковидом. Но мы недостаточно осмыслил всю опасность быстрого заражения, чтобы завести себе правило носить правильно маску и соблюдать социальную дистанцию. Не говоря уже про мытье рук, да и что уж там – и всего тела. Этот навык надо приобретать еще в детстве.

Самоизоляция не стала добровольной

Слово "самоизоляция" вообще никто не понял, хотя оно простое. Самостоятельно принять решение изолировать себя от посторонних потенциальных разносчиков заразы оказалась задачей непосильной. То есть осознанно пересмотреть жизнь, и под свою ответственность самостоятельно ввести ограничительные меры для себя и своей семьи. Выбирать самоизоляцию, как профилактику ковида можно и без принуждения со стороны правительства.

Так что, с трепетом ждем наплыва зараженных и самоизолируемся на свое усмотрение, потому что ни один закон не загонит нас на карантин.

И нас таких много.

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