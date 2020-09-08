Народ в поисках недорогих овощей и фруктов для консервирования на зиму

В этот период многие хозяйки ходят по рынкам в поисках недорогих овощей и фруктов для консервирования на зиму. Однако, из-за засухи цены на все намного выше по сравнению с прошлым годом.

Татьяна Кирияк пришла на рынок за перцем. Каждый год женщина делает соленья, которые отправляет детям, уехавшим за границу. В этом году, по ее словам, цены больно бьют по карману.

«Все стало намного дороже. Раньше баклажаны брала по семь леев, теперь они стоят десять», - сетует хозяйка.

Действительно, с прошлого года цены на некоторые товары выросли почти вдвое. Минувшие месяцы были отмечены сильной засухой, но также сказалась и неопределенная ситуация с пандемией.

«Гогошары стоят 22 лея за килограмм, баклажаны - 9 леев, помидоры - 9 леев. Если мешок гогошар в прошлом году стоил 350-400 леев, то в этом – 680–700», - возмущаются покупатели.

Следует отметить, что неблагоприятные погодные условия в этом году привели к снижению урожая, а дальнейшие прогнозы специалистов совсем не оптимистичны.

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