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Дональд Туск потребовал у ЛДПМ, ППДП и ПДС срочно объединиться вокруг единого кандидата
08.09.2020

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск потребовал у ЛДПМ, ППДП и ПДС срочно объединиться вокруг единого кандидата, намекая на Санду. 

Посол ЕС Михалко потребовал обеспечить условия для  голосования диаспоры, намекая на новые участки в ЕС. 

Посол США Дерек Хоган заявил, что Молдове нужны честные люди у власти. Намек тонкий: нынешние не честные. Майя честная. Шор не даст соврать. 

Майя Санду выразила озабоченность, что молдаване  из Приднестровья участвуют в выборах. Ну, вы поняли: участвовать должны только молдаване из ЕС. Также она сказала, что США только ей выдадут Плахотнюка!

Вместе все эти граждане выразили опасение по поводу возможного вмешательства извне в молдавские выборы. Интересно, о ком это они? 

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