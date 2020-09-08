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Политика
Лидер ПДС Майя Санду может получить 18 млн. долларов для президентской кампании этого года
08.09.2020

Лидер ПДС Майя Санду может получить 18 млн. долларов для президентской кампании этого года. Об этом написал на своей странице в социальной сети депутат ПСРМ Николае Паскару.

- Майя Санду превратилась в обыкновенную сплетницу, которая говорит по телевизору и на пресс-конференциях то, что слышала на Центральном базаре, или то, что выдумывают ее пропагандисты. Хочу сказать, что мы многое слышим про Майю Санду и ПДС. И если она решила повторить что «слышала», напишу, что слышал я. Говорят, что для нынешних президентских выборов Майя Санду получила 16 млн. долларов на внутреннюю кампанию, а еще 2 млн. долларов для голосов диаспоры. То есть в общей сложности 18 млн. долларов США, что означает 310 млн. леев- чуть больше, чем правительство выделило аграриям для компенсации ущерба, спровоцированного засухой, - написал парламентарий.

Социалист намекнул, что согласно информации, Санду получила эти миллионы от Влада Плахотнюка и Илана Шора, которые скрываются от молдавских прокуроров в США и Израиле. Согласно Паскару, деньги будут переданы незаконным путем, потому что избирательное законодательство запрещает любое финансирование из-за рубежа.

- Из того, что говорят, эти деньги из МайяМИ и Тель - Авива (можете сами провести связь), не будут перечислены напрямую на счета ПДС или в избирательный фонд кандидата Майи Санду, так как это очевидно незаконно. Все финансирование пройдет различными путями, чтобы обойти закон, и государственные институты. Мы слышали, что эти деньги – их часть - пойдет на пропаганду в прессе. Часть СМИ получат полуофициальное финансирование – под прикрытием «проектов», а часть получат наличные. Только на несколько сот страниц в социальных сетях - (Facebook и Instagram), которые или поддерживают Майю Санду либо нападают на ее политических оппонентов, особенно Игоря Додона, выделяется бюджет в 2,7 млн. долларов США, - написал социалист.

Паскару отметил, что из 18 млн. долларов 5 млн. предназначены для «тех, кто работает на ПДС и кандидата Майю Санду и которых представляют, как «волонтеров».

- День «волонтера» будет оплачиваться в зависимости от населенного пункта – от 500 до 1200 леев плюс расходы на транспорт. Также будут оплачиваться и «волонтеры» ПДС, которые будут выступать наблюдателями в день выборов. Серджиу Литвиненко говорил, что у них будет по 3 наблюдателя на каждом участке. Можете сами посчитать, - отметил социалист.

По его словам, есть информация, что на «особый тираж» (пока не известно, что это значит, но предполагается, что будут напечатаны миллионы листовок и газет антидодоновской направленности под различным прикрытием – анонимным или НПО) подготовлен бюджет в 1,4 млн. долларов.

- Одна вещь заслуживает особого внимания из того, что я слышал – бюджет для «силовых групп», которые тренируются на закрытых базах отдыха, некоторые из которых находятся зарубежом. Что отрабатывают эти «силовые группы» несложно понять – силовые атаки на госструктуры, - написал депутат. Согласно полученным им сведениям, только 950 тыс. долларов запланированы для оплаты иностранных консультантов, которые обучают Майю Санду различным трюкам, в том числе и навыкам «революционного лидера».

- Что касается 2 млн. долларов, предназначенных на диаспору, большую часть этих денег, как я слышал, используют для организованного подвоза граждан к избирательным участкам. Меньшую часть – на оплату «волонтеров», которые будут наблюдателями на участках, - написал депутат ПСРМ. Майя Санду эти высказывания пока не прокомментировала.

@Telegram MV


 
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