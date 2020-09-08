Лидер ПДС Майя Санду может получить 18 млн. долларов для президентской кампании этого года. Об этом написал на своей странице в социальной сети депутат ПСРМ Николае Паскару.

- Майя Санду превратилась в обыкновенную сплетницу, которая говорит по телевизору и на пресс-конференциях то, что слышала на Центральном базаре, или то, что выдумывают ее пропагандисты. Хочу сказать, что мы многое слышим про Майю Санду и ПДС. И если она решила повторить что «слышала», напишу, что слышал я. Говорят, что для нынешних президентских выборов Майя Санду получила 16 млн. долларов на внутреннюю кампанию, а еще 2 млн. долларов для голосов диаспоры. То есть в общей сложности 18 млн. долларов США, что означает 310 млн. леев- чуть больше, чем правительство выделило аграриям для компенсации ущерба, спровоцированного засухой, - написал парламентарий.

Социалист намекнул, что согласно информации, Санду получила эти миллионы от Влада Плахотнюка и Илана Шора, которые скрываются от молдавских прокуроров в США и Израиле. Согласно Паскару, деньги будут переданы незаконным путем, потому что избирательное законодательство запрещает любое финансирование из-за рубежа.

- Из того, что говорят, эти деньги из МайяМИ и Тель - Авива (можете сами провести связь), не будут перечислены напрямую на счета ПДС или в избирательный фонд кандидата Майи Санду, так как это очевидно незаконно. Все финансирование пройдет различными путями, чтобы обойти закон, и государственные институты. Мы слышали, что эти деньги – их часть - пойдет на пропаганду в прессе. Часть СМИ получат полуофициальное финансирование – под прикрытием «проектов», а часть получат наличные. Только на несколько сот страниц в социальных сетях - (Facebook и Instagram), которые или поддерживают Майю Санду либо нападают на ее политических оппонентов, особенно Игоря Додона, выделяется бюджет в 2,7 млн. долларов США, - написал социалист.

Паскару отметил, что из 18 млн. долларов 5 млн. предназначены для «тех, кто работает на ПДС и кандидата Майю Санду и которых представляют, как «волонтеров».

- День «волонтера» будет оплачиваться в зависимости от населенного пункта – от 500 до 1200 леев плюс расходы на транспорт. Также будут оплачиваться и «волонтеры» ПДС, которые будут выступать наблюдателями в день выборов. Серджиу Литвиненко говорил, что у них будет по 3 наблюдателя на каждом участке. Можете сами посчитать, - отметил социалист.

По его словам, есть информация, что на «особый тираж» (пока не известно, что это значит, но предполагается, что будут напечатаны миллионы листовок и газет антидодоновской направленности под различным прикрытием – анонимным или НПО) подготовлен бюджет в 1,4 млн. долларов.

- Одна вещь заслуживает особого внимания из того, что я слышал – бюджет для «силовых групп», которые тренируются на закрытых базах отдыха, некоторые из которых находятся зарубежом. Что отрабатывают эти «силовые группы» несложно понять – силовые атаки на госструктуры, - написал депутат. Согласно полученным им сведениям, только 950 тыс. долларов запланированы для оплаты иностранных консультантов, которые обучают Майю Санду различным трюкам, в том числе и навыкам «революционного лидера».

- Что касается 2 млн. долларов, предназначенных на диаспору, большую часть этих денег, как я слышал, используют для организованного подвоза граждан к избирательным участкам. Меньшую часть – на оплату «волонтеров», которые будут наблюдателями на участках, - написал депутат ПСРМ. Майя Санду эти высказывания пока не прокомментировала.

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