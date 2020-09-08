Мир, дружба, жвачка: Санду призвала своих товарищей не ссориться с Нэстасе и его товарищами

Майя Санду считает, что у ее партии с Платформой DA нет конфликтов. Лидер партии «Действие и солидарность» (ПДС) и просит своих сторонников не вступать в споры с представителями правых партий.

Единственной целью президентском кампании, по мнению Санду, должно стать смещение с поста главы государства Игоря Додона, сообщает портал zdg.md.

– У нас всегда было очень корректное общение. Я призываю наших сторонников поступать также. Конфликты недопустимы, они только пойдут на пользу Додону. Я уверена, что сторонники ПДС и платформы DA хотят одного: свергнуть воров во главе с Игорем Додоном, - заявила Санду.

По ее словам, на уровне Европейской народной партии было рекомендовано выдвинуть общего кандидата от ПДС, Платформы DA и Либерально-демократической партии, но когда выяснилось, что так не выйдет, – основная рекомендация этим партиям заключается в том, чтобы избегать конфликтов и поддержать друг друга в случае второго тура выборов.

Подготовил Михаил Генчу