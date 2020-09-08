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Какую вакцину нам готовят?
08.09.2020

Игорь Додон предложил обеспечить китайской вакциной против коронавируса "наиболее уязвимые категории наших граждан".

Вообще, мы начинаем теряться в догадках, что происходит. Молдавская власть просит вакцину уже у России, ЕС и КНР. На подходе вакцина из США и её, вероятно, тоже да попросят, хоть Игорь Додон и заявил, что менее всего верит в американское лекарство.

Но что за разнобой обращений? Почему президенту, например, российская вакцина, а наиболее уязвимым категориям - китайская? Почему не наоборот, например? Дело не в производителе, как нам кажется, а в системном подходе и в применении лекарства, подтвердившем свою эффективность, а не для галочки и скорости.

Подход Додона сегодня строго предвыборный. Заявить что-то такое громкое и вперёд, не считаясь с последствиями. А если последствия, да ещё и нехорошие наступят? Виновата, понятно, будет Майя Санду и критики режима, но всё же может имеет смысл попридержать коней и вообще оставить медицинские вопросы медикам? Хотя, какой молдавский медик посмеет сказать, что он умнее Игоря Додона? Нема дурных.

@Telegram GK


 
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