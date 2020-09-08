Безопасность страны. Бандитская Молдова

Мы вот смотрим на то, как непрофессионально и бездарно исполняют свои «служебные» обязанности сотрудники службы информации и безопасности и задумались. Откуда они их понабрали? Где корни их непрофессионализма? И вспоминаем, недавние воронинские временя. Но если о экс министре госбезопасности Приднестровья Владимире Антюфееве высший криминалитет всегда отзывался с уважением, как о неподкупном, пусть и жестком охраннике Закона, то об его коллегах с правого берега Днестра слава совсем недобрая, связанная с беспределом, подкупом и подлогом.

А Воронину тогда, а сегодня Додону именно такие и нужны. Вот, например один из методов «решения» приднестровской проблемы. И если бы не высокий профессионализм Антюфеева и его службы, судьба Смирнова, как и хрупкого мира, между левым и правым берегами, была бы решена, ещё тогда, отнюдь не в сторону улучшения.

Но приднестровским чекистам-сепаратистам удалось раскрыть чреватый непредсказуемыми последствиями замысел воронинского окружения физически уничтожить Смирнова на пути к месту переговоров, которые должны были состояться на правительственных дачах руководства Молдовы в Голерканах. Разрабатывалось два варианта осуществления операции: Смирнова пленить и отвезти в Кишиневский следственный изолятор, где он уже пребывал в 1992 году, и второй - лидера Приднестровья вместе с охраной и сопровождающими лицами взорвать и добить выстрелами из автоматов, а всю вину свалить на чеченцев, которых также расстрелять на месте.

Таким образом, предполагалось заработать очки перед Россией за уничтожение террористов, и перед мировым сообществом в лице американцев предстать сторонниками антитеррора, что в целом послужит славному завершению Приднестровской эпопеи. По мнению Воронина, смерть лидера ПМР должна была деморализовать боевой дух левобережцев и позволить ему беспрепятственно прийти ещё и к власти. Однако, эта, как и другие авантюры молдавской власти, замешанные на подлости и вероломстве, закончились ничем.

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