Ион Стурза мастерски «проехался» по Майе Санду

"За нее проголосуют только молдавские англиканцы".

Бывший премьер Ион Стурза убежден, что за Майю Санду будут голосовать «только молдавские англиканцы, которых наберется несколько десятков послушников».

Он дает понять, что лидер ПДС ни что иное, как бесформенная субстанция, пустая коробка, которая умеет говорить красивые слова, без глубокого смысла. И чтобы еще сильнее посолить раны Майи Санду, Стурза рекомендует ей брать пример с Игоря Додона и поддерживающих его сторонников.

Такое заявление было опубликовано в Телеграм-канале «Bazar politic», текст которого содержит жесткие выражения.

Ранее утром блогер Думитру Чорич также позволил себе довольно резкие выражения в адрес Майи Санду - он заявил, что «очень тревожно, когда после передачи с участием политика, не остается никакого послевкусия и важных новостей». То есть, бессмысленные призывы и потраченное время.

Блогер говорил конкретно о передаче на ТВ, гостем которой стала лидер ПДС Майя Санду.

Автор: Михаил Генчу