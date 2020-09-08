Андриевский, подвязавшись «топить» за Санду и Усатого, русофобствует всласть

Профессиональный пропагандист Виталий Андриевский снова применяет антироссийскую риторику.

Об этом пишет политолог Владимир Букарский.

– Андриевский стращает несогласных с собой тем, что на место «умеренных» Майи Санду и Ренато Усатого придут «настоящие» русофобы, и возникнет конфликт в обществе. «И вы будете первыми, кто от этого пострадает. Вам это надо?», - вопрошает он. Виталию Александровичу не стоило бы лукавить. Зная его лично много лет, могу сказать, что он - абсолютный прагматик, никогда и ничего не делает себе во вред.

И если бывший доцент советского истфака в течение последних месяцев с остервенением поливает грязью президента страны Игоря Додона и откровенно пиарит его оппонентов Санду и Усатого, - мы вправе заподозрить, что делает он это отнюдь не из альтруистических побуждений, - считает Букарский.

По его словам, «Виталий Александрович на склоне лет не нашёл ничего лучшего, как использовать себя в качестве такого «пьяного языка» лагеря Санду-Усатого (не кто иной как Усатый публично признал, что у него с Санду общие цели)».

– В одной из своих статей, которые Андриевский в последние дни клепает с завидной работоспособностью, он открыто озвучил те темы, которые считает для себя «важными»: продажа земли иностранцам; вхождение Молдовы в НАТО; проект реинтеграции Молдовы (третья корзина); вывод российской армии с территории Молдовы; объединение Молдовы и Румынии.

Почему Андриевский пытается снять табу с этих тем, которые однозначно раскалывают общество? Да потому что эти темы - декларация о намерениях команды Майи Санду, и сейчас настало время вбросить в общество этот пробный камень, используя для этого сливной бачок под названием ava.md, - подчеркнул Букарский.

Он добавил, что «мало кто сомневается, что в случае вступления Санду в должность президента Молдовы с трибуны генассамблеи ООН зазвучат всё те же антироссийские речи, которые звучали со стороны бывшей команды Плахотнюка».

– Мало кто сомневается в том, что опять начнутся депортации россиян из кишинёвского аэропорта, которые Андриевский с пеной у рта поддерживал. Ну а дальше начнётся всё то, чему мы уже в течение 6 лет являемся свидетелями на Украине: запрет образования на русском языке, разговор в учреждениях только по-румынски, "десоветизация", которая будет выражаться в тотальном сносе советских памятников и переименовании улиц, наезды на Православную Церковь и поддержка церковного раскола, проталкивание Стамбульской конвенции в её радикально антихристианском варианте, и многое другое, - комментирует Букарский.

Он считает, что призыв к «созданию свободной экономической зоны в Приднестровье», как предлагает Андриевский, – глупо и наивно.

– Приднестровский конфликт - не про экономику. Он про идентичность, про смыслы и нарративы: как называть язык, какую символику употреблять, какую историю преподавать в школах, как интерпретировать события 1812, 1918, 1939, 1940, 1944, 1946-1947, 1989-1992, 1997, 2003, 2005-2006, 2009, 2013-2014 годов. И не надо говорить, что язык и идентичность - ничего не значащие категории. События 1989-1992 и 2009 года в Молдове, все события последних лет на Украине показали, что есть немало представителей активных меньшинств, которые готовы за название языка, цвет флага и школьную программу по истории убивать других людей.

Приднестровье убежало от Молдовы потому отказалось принимать те нарративы, которые ему пыталась навязать новая элита Кишинёва, пришедшая во власть на националистической волне. И пока Приднестровью будут пытаться навязать нынешние исторические нарративы Кишинёва, пока историки двух берегов Днестра не сядут за один стол и не согласуют общие базовые подходы к истории, языку, видению будущего – о реинтеграциях, корзинах и экономических зонах можно забыть, - рассуждает Букарский.

Подготовил Михаил Генчу