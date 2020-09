Интервью Думитру Гынга. У каждого дизайнерского проекта должно быть свое имя Интервью с Думитру Гынга, владельцем студии Mas Mac – Art. Рубрика «Архитектура и дизайн» при поддержке компаний Object и Sto Moldova. Думитру, здравствуйте. Давайте смоделируем ситуацию. Завтра вы вылетаете (забываем про карантин) на престижную выставку или конференцию и можете взять с собой альбом только с одним своим проектом. Какой проект бы вы выбрали? Опишите его… А можно два проекта? Хорошо, пусть будет два. Тогда я бы взял Sunny Mood и Mister Little. Вы все проекты называете собственными именами? Получается, что да. Рассказывайте, почему бы выбрали эти два… Sunny Mood – это двухэтажный дом, 200 квадратных метров. Заказчики – молодая семья, у всех разные характеры и вкусы, поэтому в каждом помещении дома разное настроение, но при этом удалось сохранить целостность стиля. А вот прихожая и столовая сделаны в тематике солнца. Ярко желтая стена, даже когда вы на нее смотрите в пасмурный зимний день, создает солнечное позитивное настроение. Вы просыпаетесь утром, спускаетесь в столовую, и уже не так чувствуется, что на улице неуютно и печально. Sunny Mood Mister Little – совсем другой проект. Очень маленькая квартира, всего 29 квадратных метров. И задача – сделать ее удобной для жизни двух человек. Квартира была из старого жилого фонда, выглядела при покупке очень грустно. В ней и один человек бы почувствовал себя стесненно: все, что в ней было – это коридор, кухня, спальня и ванная комната. Mister Little А что удалось сделать? Я предложил заказчику раздвижные двери и мебель-трансформер. В итоге получилось многофункциональное помещение с тремя зонами. Кухня, столовая и прихожая. Гостиная и спальня. И санузел. Причем с помощью раздвижных дверей можно объединить кухню и столовую с гостиной. Интересно, а как вы обустроили свою квартиру? Сапожник без сапог. До своей квартиры у меня пока руки не дошли. Последние несколько лет я работаю самостоятельно, так что времени на свою квартиру пока нет. Но если бы делал ее, или когда буду делать, то там будет много натуральных материалов. Если уж черпать у чего то вдохновение, то это – у природы. Хорошо. Для самого себя сделать будет просто, вы себя знаете, понять, что вы хотите от своего дома – сможете легко. А как с заказчиком? Ведь он, зачастую, сам до конца не знает, что он хочет, да еще и не всегда может это выразить… Мне как раз очень нравится процесс общения с заказчиком. Нравится создать такую атмосферу в разговоре, чтобы вместе вести поиск концепта, вместе присутствовать при его рождении. О! Давайте, раз уж с этого начали, смоделируем еще одну ситуацию. Я – ваш новый заказчик. Как вы будете подбирать ко мне ключи? Попробуйте вслух. За что мы любим Шерлока Холмса? За то, что знаем: в конце рассказа нам обязательно покажут ход его мысли… Сможете? Попробую. При первом знакомстве, волей-неволей, обращаешь внимание на одежду. В той или иной степени, но манера одеваться говорит в целом о вкусах человека. У вас элегантная рубашка, но при этом простые и практичные джинсы. Я бы вам предложил квартиру в стиле минимализма, но обязательно с каким-то элегантным предметом, который притягивает к себе внимание. Например – авторское кресло в гостиной…. Хм. А что-то есть в такой концепции. Мне нравится идея… Это, наверное, главная причина, почему я выбрал дизайн интерьеров в качестве своей специальности. Ведь когда человек покупает дом или квартиру, это не просто вложение денег. В еще пустых стенах уже живет мечта человека на красивый и уютный дом. Мне нравится улавливать эту мечту заказчика, видеть, как у клиента загораются глаза, когда я показываю первые эскизы. Это придает мне силы работать дальше. До того финала, когда, если повезет, ты прощаешься с абсолютно счастливым человеком, чья мечта о доме, наконец, осуществилась. Думитру, обычно дизайнер не выбирает, где будет находиться квартира или дом, с которыми он будет работать. А если бы все было наоборот? Если бы вы могли выбрать все, вплоть до города, где будете работать над проектом… Какой бы это город был? Нью-Йорк? Барселона? Лондон? Дестин. Маленький провинциальный городок во Флориде. Я был в Америке во время учебы в университете. И Майами не произвел на меня и сотой доли того впечатления, как Дестин. Я бы хотел поработать в этом городке. Хотя, мой последний проект – домик в Америке для знакомых, пожалуй, как раз для Дестина. Тихая и спокойная американская мечта. Дестин – на берегу моря. Хотели бы жить у моря? На второй день стало бы скучно. Если уж выбирать, то это были бы горы или лес. Вот там можно находиться вечно. Все. Прощаемся. Зато, кажется, мне удалось немного нарисовать ваш портрет, чтобы потенциальный заказчик решил для себя, нравится ему ваш подход или нет. А об авторском кресле я точно задумаюсь, спасибо за идею… Американская мечта Павел ЗИНГАН

