Майя Санду рассказала, о чем просила Филипа во время недавней встречи

Ей нужны голоса ДПМ. Майя Санду не испытывает особых комплексов в своих попытках заручиться голосами - активно педалируя тему предоставления большего количества участков для пресловутой "диаспоры", она в то же время ищет голоса и тут. Именно об этом она общалась с руководителем ДПМ Павлом Филипом во время их недавней встречи. Санду рассчитывает на голоса ДПМ во втором туре, куда эта самоуверенная женщина отправила себя заранее (напомним, что есть еще и первый тур).

- Мы пообщались о проблемах сельского хозяйства, о проблемах, связанных с Covid-19, потом о президентских выборах. Он сказал мне, что еще не принял решение по поводу тактики во время выборов, но это решение может быть принято очень скоро. Конечно же, я сказала ему, что мы рассчитываем на поддержку всех проевропейских избирателей, ведь ДПМ хочет выглядеть проевропейской партией, и мы рассчитываем также на поддержку всех, кто честно и независимо делает свое дело, сторонясь политики. Нам нужно наводить все эти мосты ко второму туру, - заявила Санду, слова которой прозвучали в прямом эфире телеканала ProTV в передаче InPROfunzime.

Напомним, что когда в 2016-м году ДПМ с премьером Филипом во главе объявила о том, что поддержит на тогдашних выборах Майю Санду после снятия кандидатуры Лупу, она всячески пыталась отмежеваться от этой поддержки. Вряд ли у ДПМ с тех пор появился другой электорат, но теперь Санду это уже не волнует.

Автор: Дан Дудка