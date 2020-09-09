Площадка под мостом на Телецентре может стать туристическим брендом Кишинева

Генпримар Кишинева предложил проводить культурные мероприятия под мостом на Телецентре.

Что вы думаете, если под мостом в микрорайоне Телецентр в определенные дни будут организованы тематические ярмарки или различные культурные мероприятия? С таким предложением к жителям столицы обратился гепримар Кишинева Ион Чебан.

– Сегодня я посетил это место, где завершаются работы по нанесению настенной живописи. В середине сентября мы планируем открыть площадку, включающую элементы туристического бренда Республики Молдова – «Древо жизни». В настоящее время ведутся работы по установке осветительных приборов и камер видеонаблюдения, – сообщил Чебан в социальной сети.

Инициатива по нанесению росписи на стены под мостом на Телецентре является частью национальной кампании #NeamPornit и представляет собой уникальный проект – туристическую концепцию, прославляющую местные традиции.