9 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Площадка под мостом на Телецентре может стать туристическим брендом Кишинева
09.09.2020

Генпримар Кишинева предложил проводить культурные мероприятия под мостом на Телецентре.

Что вы думаете, если под мостом в микрорайоне Телецентр в определенные дни будут организованы тематические ярмарки или различные культурные мероприятия? С таким предложением к жителям столицы обратился гепримар Кишинева Ион Чебан.

– Сегодня я посетил это место, где завершаются работы по нанесению настенной живописи. В середине сентября мы планируем открыть площадку, включающую элементы туристического бренда Республики Молдова – «Древо жизни». В настоящее время ведутся работы по установке осветительных приборов и камер видеонаблюдения, – сообщил Чебан в социальной сети.

Инициатива по нанесению росписи на стены под мостом на Телецентре является частью национальной кампании #NeamPornit и представляет собой уникальный проект – туристическую концепцию, прославляющую местные традиции.


 
Количество просмотров:
78
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.