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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 8 сентября 2020: + 501 случай, а чего вы ожидали, может быть только хуже
08.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 40556 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 17:30 8 сентября 2020 в Молдове выявлено + 501 новый случай заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений COVID-19 с момента подтверждения диагноза у первого пациента составляет 40556 случаев.

Всего проведено тестов - 2513, из которых первичных - 2297, вторичных – 216.

Из числа инфицированных за последние сутки - 23 медработника.

546 - в тяжелом состоянии, 33 пациента подключены к ИВЛ.

1342 - в состоянии средней тяжести.

384 вылечились, всего излечившихся - 28 962.

13 человек умерли, всего количество летальных исходов - 1087.

8 случаев - ввезенные в Молдову (Люксембург -2, Бельгия - 1, Дания - 1, Германия - 1, Россия - 1, Украина - 1, Турция - 1).

Лидия ТКАЧ 


 
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