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Политика
Приднестровский лидер провел встречу с Дереком Хоганом
09.09.2020

Какое, право, интересное замечание огласил приднестровский лидер на встрече с вице-королем Индии Дереком Хоганом. Просто-таки перечеркнув итоги референдума 2006 года.

Традиционно жалуясь на Кишинев, Вадим Красносельский привел в пример попытки нормализации отношений между Белградом и Приштиной, уточнив, что "хороший пример это решение вопросов по Косово, между Сербией и Косово. Они пытаются выстроить отношения пусть даже не признания территориальной целостности или государственности, не в этом-то суть, но решили вопросы телекоммуникаций по частотам, вот один в один как у нас, решены вопросы экспорта-импорта, уплаты налогов".

Как это для Приднестровья суть не в признании государственности? Контроль за частотами и бабло на карман важнее признания государственности? 

Вадим Николаич, мы полностью поддерживаем вашу новую позицию, что т.н. государственность левого берега того не стоит и с ней следует расстаться взамен на экономические бенефиты. 

Так тому и быть - и это здоровое решение.

@Telegram GK


 
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