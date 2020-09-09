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Экономика
Стояногло: Все серьезные [финансовые] потоки, сохраняют элементы монополии
09.09.2020

Во всех секторах экономики Молдовы, где есть серьезные [финансовые] потоки, сохраняются элементы монополии, которые мониторятся представителями предыдущей власти. Об этом заявил генпрокурор Александр Стояногло.

По его информации, монополизация охватывает сектора IT, энергетики, телекоммуникаций и т.д. и были налажены 4-5 лет назад.

Стояногло заверил, что по всем искусственным монополиям ведутся расследования.

Не то чтобы это новость. Но если бенефициарами схем времен Влада Плахотнюка по-прежнему являются люди самодержавного олигарха и сам Влад Георгиевич уважаемый - это приговор и правительству Майи Санду и правительству Иона Кику.

Фактически, правительство и само государство оказываются приложением к схемам нелегального обогащения узкой группы лиц.

@Telegram GK


 
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