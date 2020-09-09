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Политика
Председатель ЦИК Андрей Чимил рассказал о том, как пройдет голосование для избирателей...
09.09.2020

Председатель ЦИК Андрей Чимил рассказал о том, как пройдет голосование для  избирателей, которые на момент выборов будут проходить лечение от коронавируса.

"Для желающих проголосовать предоставим переносную урну на дом либо в медучреждение, в котором они находятся. Ограничений из-за того, что тот или иной избиратель болен COVID не будет", - сообщил Чимил.

Заявки на участие в выездном голосовании начнут принимать за 2 недели до выборов и вплоть до 15:00 в день выборов.

Сотрудники, доставляющие переносные урны, будут снабжены масками, перчатками и специальными костюмами, а урна и оборудование будут подвергаться дезинфекции после каждого избирателя.

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