Председатель ЦИК Андрей Чимил рассказал о том, как пройдет голосование для избирателей...

Председатель ЦИК Андрей Чимил рассказал о том, как пройдет голосование для избирателей, которые на момент выборов будут проходить лечение от коронавируса.

"Для желающих проголосовать предоставим переносную урну на дом либо в медучреждение, в котором они находятся. Ограничений из-за того, что тот или иной избиратель болен COVID не будет", - сообщил Чимил.

Заявки на участие в выездном голосовании начнут принимать за 2 недели до выборов и вплоть до 15:00 в день выборов.

Сотрудники, доставляющие переносные урны, будут снабжены масками, перчатками и специальными костюмами, а урна и оборудование будут подвергаться дезинфекции после каждого избирателя.

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