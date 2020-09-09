СИБ Молдовы требует чрезвычайных полномочий

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Служба информации и безопасности просит дополнительные рычаги для проведения расследований и требует утверждения «мандата безопасности».
«Предоставление законодателями мандата безопасности для СИБ уменьшит препятствия для оперативной деятельности, которые возникают в экстремальных ситуациях, порождаемых терроризмом, шпионажем, трансграничной преступностью, где промедление может иметь фатальные последствия для общества и государства», - сказал глава ведомства.
По словам прокурора, Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, Максима Гропы, мандат безопасности будет выдан. «Мандат безопасности позволит СИБ собирать информацию о возможных событиях и/ или действиях, которые могут поставить под угрозу безопасность государства», - подчеркнул он.
Похоже служба информации и безопасности готовится к выборам.
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