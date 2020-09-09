Прогноз: Додон не будет участвовать в выборах и станет премьер-министром

Додон не будет участвовать в выборах и станет премьер-министром, прогноз. Представьте себе гипотетический сценарий, - написал на своей странице в Facebook директор программ Центра политик и реформ Штефан Глигор.

Игорь Додон отказывается от участия в президентских выборах. ПСРМ выдвигает кандидата без реальных шансов на успех.

Кику уходит в отставку в ближайшие несколько дней.

Парламентское большинство, сформированное ПСРМ, ДПМ, Андронаки и как минимум двумя депутатами от фракции ШОР (резервные голоса), подают заявку и голосуют за назначение Додона на пост премьер-министра.

Майя Санду и Ренато Усатый встречаются во втором туре президентских выборов.

Возможно, пока мы сосредоточены на этой более чем символической должности [президента], российские технологи нашли оптимальное решение для управления реальной властью в Республике Молдова в ближайшие три года.

Помните, Республика Молдова является парламентским государством, и основная политическая повестка дня любой партии должна быть сосредоточена на парламентских выборах.

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