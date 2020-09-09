Генеральный прокурор: Первые результаты расследования банковского ограбления будут видны в конце этого года

К концу этого года Генеральная прокуратура выдвинет окончательные обвинения высокопоставленным чиновникам, которые были вовлечены в банковское ограбление. По словам генерального прокурора Александра Стояногло, речь идет о бывших чиновниках, которые занимали руководящие должности в Национальном банке Молдовы, а также о других категориях сотрудников, которые допустили сомнительные схемы в банковской системе, отмечает IPN.

Глава ГП утверждает, что принял во внимание результаты следственной комиссии по расследованию банковского ограбления, в котором бывший премьер-министр Юрие Лянкэ, бывший президент НБМ Дорин Дрэгуцану, а также бывшие министры Андриан Канду и Анатол Арапу допустили ряд нарушений.

„По отношению к этим людям, а также к членам Национального комитета по финансовой стабильности, Наблюдательного совета НБМ, некоторым лицам Министерства финансов, Министерства экономики и др., Генеральная прокуратура собирает информацию и расследует степень их участия”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

На вопрос, когда граждане Республики Молдова будут проинформированы о окончательном списке лиц, причастных к банковскому ограблению, и будут ли они осуждены, генеральный прокурор уточнил, что первые результаты будут видны в конце этого года. В то же время он отметил, что расследование банковского ограбления займет еще несколько лет.

„Речь идет о тысячах эпизодах, миллионах счетах, которые необходимо проанализировать, об активах, которых нужно отследить, куда пришли деньги, кто бенефициары. Во многих случаях это уже невозможно сделать, но у нас есть 3-4 группы интересов, а расследование происходит вокруг них и компаний, которые напрямую связаны с ними”, - отметил

Александр Стояногло.