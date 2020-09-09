Планы власти и перспективы предстоящих выборов президента

Из молдавского парламента, из стана правящей коалиции до нас доносится, что по базовому плану готовится отставка правительства Иона Кику на сентябрь-октябрь.

Уйдёт премьер не потому, что больше не видит возможности управлять страной, а потому что таков план. И суть его - спасти Игоря Додона на случай поражения на президентских выборах.

Замысел не очень хитрый. Правительство Кику уходит и становится техническим, запускается механизм избрания нового правительства, а в случае неудачи, роспуска парламента. Распустить законодательный орган Игорь Додон хочет вовсе не потому, что он не отвечает чаяниям населения и там слишком много плахотнюков, а потому что, проигрывая президентскую кампанию, он становится никем. У него нет должности, резко падает влияние, да еще и есть клеймо лузера.

А потому, если главой государства становится Майя Санду, то Игорь Николаевич хотел бы немедленно отвалить на досрочные парламентские выборы и избраться от греха депутатом.

Какой результат покажут социалисты, едва-едва потерявшие пост президента, вопрос интересный, но однозначно, что абсолютного большинства им не видать. А уж с кем они готовы будут в новом созыве парламента вступать в коалиции лучше и не говорить.

Вариант с Додоном-премьером считается как бы запасным, но в его реализуемость как бы мало кто верит и его, как мы понимаем, не особо прорабатывали. Он сложен, под него трудно договориться с демократами, а, главное, он не решает вопрос с тем, как жить дальше.

Досрочные парламентские выборы - основная цель социалистов. Президентские выборы, чем бы они не закончились, для них уже практически пройденный этап - во всю ширь стоит вопрос о спасении положения и места если не во власти, то хотя бы около власти. Под эту цель срочно латают дороги в Кишиневе за 100 миллионов бюджетных денег, занимаются прочим популизмом, вроде вливания кредитных средств в социалку и т.д.

Хватит ли такого фона, чтобы люди простили все выдающиеся, а также вопиющие проделки ПСРМ - некоторым кажется, что нет. Но тут, конечно, основной тон кампании будет задавать президент Майя Санду, которая может сходу сойти с ума и придаться унионизмам и русофобиям разной степени адекватности.

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