На двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно,

Американо-румынским криминальным марионеткам Плахотнюку, Усатому и Платону, сейчас ничего другого не остаётся, как наращивать собственную политическую моторность либо активность дружественных политических объединений (неформальный блок “за MANDU”, вполне для этого подходит).

Цель энергичных телодвижений названных преступников - набрать политических очков для дальнейшего торга.

Предмет торга - собственная свобода, прекращение уголовного преследования и дальнейший понятийный договорняк с некоторыми временно не вошедшими в уголовную матрицу деятелями.

Но, как говорил один таксист на двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно, слишком больно травмирует организм рычаг переключения скоростей.

@Telegram MP