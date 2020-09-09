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Американо-румынским криминальным марионеткам Плахотнюку, Усатому и Платону, сейчас ничего другого не остаётся, как наращивать собственную политическую моторность либо активность дружественных политических объединений (неформальный блок “за MANDU”, вполне для этого подходит).
Цель энергичных телодвижений названных преступников - набрать политических очков для дальнейшего торга.
Но, как говорил один таксист на двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно, слишком больно травмирует организм рычаг переключения скоростей.
@Telegram MP
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