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На двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно,
09.09.2020

Американо-румынским криминальным марионеткам Плахотнюку, Усатому и Платону, сейчас ничего другого не остаётся, как наращивать собственную политическую моторность либо активность дружественных политических объединений (неформальный блок “за MANDU”, вполне для этого подходит).

Цель энергичных телодвижений названных преступников - набрать политических очков для дальнейшего торга.
Предмет торга - собственная свобода, прекращение уголовного преследования и дальнейший понятийный договорняк с некоторыми временно не вошедшими в уголовную матрицу деятелями.   

Но, как говорил один таксист на двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно, слишком больно травмирует организм рычаг переключения скоростей.

@Telegram MP


 
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