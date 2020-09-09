Стояногло рассказал, что грозит Нацбанку в свете расследования по миллиарду

Расследование кражи миллиарда специально велось по ложному пути. Об этом заявил в телеэфире генеральный прокурор Александр Стояногло.

По его словам, расследование, которое велось до сих пор, попросту сфальсифицировано, ведь еще в 2014 году было ясно, что, кроме трех основных банков, в кражу миллиарда были вовлечены другие несколько банков, помимо основных, фигурирующих в расследовании, – которые проводили межбанковские размещения, чтобы искусственно сформировать долги.

Стояногло добавил, что к уголовной ответственности могут привлечь бывшее руководство Нацбанка, которое вернуло банкам залоги, под которые они брали межбанковские кредиты. В случае возвращенных залогов речь пойдет об ущербе в несколько десятков миллионов долларов. До конца года, как сообщил генпрокурор, обвинения против руководителей НБМ будут конкретизированы, и не исключено, что следствие доберется и до ряда политиков.

Подготовил Михаил Генчу