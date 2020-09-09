Александр Тэнасе «переобулся в прыжке» и теперь критикует проевропейскую Майю Санду

Он не верит в их успех на политической арене Молдовы.

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе считает, что правительство Майи Санду совершило большую ошибку, когда приняли на себя ответственность за попытки прибрать к рукам должность Генерального прокурора.

На словах, конечно, все звучало красиво, но это дало бы нынешнему правительству гораздо больше власти над прокуратурой, в целом. Эти заявления прозвучали в эфире передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой стал Александр Тэнасе.

- История рассудит Майю Санду, насколько правильной или неправильной была идея взять на себя ответственность. Я считаю это ошибкой. Власть никогда не уступают. Ни в одном учебнике политологии не написано, что сегодня можно уступить власть, чтобы завтра ее забрать. Когда премьер-министр отказывается от власти, он рискует видеть здание правительства только через окно троллейбуса.

Я считаю это большой ошибкой. Более того, они подали мяч в корзину Додону. Игорь Додон не мог без аргументов распустить то правительство. Он не мог отправить то правительство в отставку из политических соображений. К сожалению, те, кто правил, подарили ему непревзойденный аргумент. Даже для западных дипломатов в Кишиневе был явный аргумент, что эти изменения не могут пройти.

К тому же, если мы углубимся в их суть, они абсолютно ошибочны. Если бы эти изменения были приняты, вы можете представить себе на данный момент, какой была бы власть Иона Кику над прокуратурой. Это урок, который они усвоили, – отметил Тэнасе.

Поправки, внесенные в Закон о прокуратуре в июле и сентябре 2019 года, не противоречат международным стандартам. К такому выводу пришла Венецианская комиссия, опубликовавшая свое Краткое заключение, выданное по запросу Конституционного суда, относительно законопроекта о внесении изменений в Закон о прокуратуре, принятого в сентябре 2019 года правительством Санду.

Это стало причиной вотума недоверия от парламентской фракции ПСРМ правительства Майи Санду.

Столь яркое выраженное несогласие случилось после того, как сама Майя Санду «самоуверенно» взяла на себя ответственность за проект о внесении изменений в Закон о прокуратуре.

Автор: Михаил Генчу