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Общество
Село Томай борется с жесточайшей засухой - водоемы иссякли на 80%
09.09.2020

Жизнь населенного пункта находится на грани экологической катастрофы.

Как рассказал примар Томая Федор Топчу, негативное влияние засухи ощущается во всех концах села - люди жалуются на отсутствие воды, особенно когда требуется вести животных на водопой. А там, где она есть - всег за пару часов нагревается до невозможной температуры.

- Мало того, что в озёрах воды практически нет, так ещё из-за высокой температуры скот её отказывается пить. Практически всю воду чебанам приходится выкачивать с колодцев. Из-за отсутствия водопоя многие жители отказываются разводить животных, - сказал Фёдор Топчу для gagauzinfo.

В населенном пункте есть четыре озера, и люди рады, что пока не наблюдается массовый мор рыбы. Но, если ближайшее время дневная температура не начнет опускаться, и не вернутся дожди, трагедии не избежать - рыба начнет задыхаться и гибнуть.

- Такой засухи у нас ещё не было. В 2012 году у нас была засуха и одно озеро высохло полностью, но в остальных вода сохранялась. В этом году воды практически не остаётся ни в одном. Чтобы повысить уровень воды, нужны обильные осадки, которые должны идти в течение довольно продолжительного времени, - пояснил примар села.

На территории Гагаузии объявлен оранжевый код гидрологической опасности в связи с засухой и сильной жарой.

Автор: Михаил Генчу


 
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