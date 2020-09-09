Всё для олигархов. Для Санду молдавская государственность – всего лишь недоразумение

Санду, подражая Моисею, предлагает народу некий свод из 10 заповедей.

Санду обслуживает интересы транснациональной олигархии и для неё, как и для любого глобалиста, молдавская государственность – всего лишь недоразумение. Об этом в социальной сети написал депутат-социалист Богдан Цырдя, проанализировав составленный предвыборным штабом лидера ПДС документ под названием «Кодекс президента Республики Молдова».

По мнению Цырди, Санду, подражая Моисею, предлагает народу некий свод из 10 заповедей, которые клянётся соблюдать, но на деле эти заповеди ближе к Дж. Соросу, чем к Моисею. - Там вы не найдёте ни слова про Бога, семью и почитание отца и матери, про лжесвидетельство. Нет там библейских «не убий», «не прелюбодействуй», «не создай себе кумира», «не желай дома ближнего твоего».

И объяснение на поверхности: Санду – лютая глобалистка, сторонница Дж. Сороса, прислужница транснациональной олигархии. Для неё, как и для любого глобалиста, молдавская государственность – всего лишь недоразумение, - написал Цырдя. Он отмечает, что Майя Санду «открыто признавалась», что проголосовала бы ликвидацию страны, добавив, что «евроинтеграция – это тоже отказ от суверенитета, просто в более мягкой форме».

- Про то, что Санду – обслуга транснациональной олигархии, куча фактов. 6 сентября депутат ППДП А. Слусарь заявил, что М. Санду отозвала законопроект об обязательстве маркетов закупать 50% молдавской продукции. 7 сентября она подтвердила это. А про встречу с миллионером Ротшильдом в американском посольстве, где обсуждалась передача кишинёвского аэропорта олигарху, излишне говорить.

Факт встречи подтвердил её министр экономики В. Брынзан. Говорить про Санду и Бога может разве что сумасшедший. Вам известно, чтобы она соблюдала пост, поздравляла граждан с церковными праздниками, поднималась на Афон, причащалась, молилась, ходила на крестные ходы или выделила хоть один лей для церкви? Я тоже не видел. За 8 лет – только одна фотография в церкви, и та под выборы.

После президентских выборов 2016 года Санду хотела, чтобы власти прекратили религиозные службы на год. Более того, в 2013 году она, будучи министром образования, намеревалась закрыть церковь при столичной школе-интернат №3. Про почитание отца и матери – отдельный разговор. Вся сеть Сороса и глобалисты везде продвигают понятия «родитель №1» и «родитель №2», выдавливая понятия «мать» и «отец». Всё делается с единой целью – продвижение ЛГБТ.

В ЛГБТ-семьях не поймёшь, кто отец, а кто мать усыновлённого ребёнка. Вот и ввели «родителей», - написал Богдан Цырдя. Он также напомнил, что Майю Санду на выборах 2016 года поддержала соросовская НПО GenderDoc-M, защищающая права ЛГБТ. - Да и сама Санду участвовала в шествиях этой организации 8 марта 2018 года, назвав данную вакханалию абсурда маршем солидарности.

Все НПО и СМИ из сети Сороса, которые поддерживают Санду, просто закидали помоями XII Всемирный конгресс семей, который Игорь Додон организовал 14 – 16 сентября 2018 года в Кишинёве, - напомнил парламентарий. Еще больше новостей - на нашем Телеграм-канале!

Богдан ЦЫРДЯ