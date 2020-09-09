Ион Суручану: В Молдове я был популярнее Гагарина, а моим гонорарам могли позавидовать Пугачева и Ротару! 5 малоизвестных фактов из жизни «молдавского Челентано» - Иона Суручану, у которого сегодня, 9 сентября, день рождения.

Петь начал в церковном хоре – подпевал «Господи, помилуй»

С малых лет родители брали маленького Иона с собой в храм в родном селе Суручень. Его дед по маминой линии был дьяконом, во время службы он стоял с другими чтецами у клироса - это специальное место в правой части перед алтарем. Мама пела, а папа руководил церковным хором. И когда дьякон пропевал «Господи, помилуй» или «Аллилуйя», Суручану пел вместе с ним.

Самый большой гонорар сгорел в банке

В последние годы перед развалом Советского Союза лет семь Ион Андреевич получал большие деньги. Он зарабатывал наравне с Софией Ротару, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, а в Молдавии был популярнее Гагарина. Однажды с гастролей по России привез 20 тысяч рублей (это две «Волги», между прочим). С женой отнес их в банк - положили на книжку. Там они и сгорели...

На прозвище «молдавский Челентано» не обижается

- Если бы меня, например, сравнивали с Кола Бельды (советский и нанайский певец, — прим. авт.), я бы обиделся... Меня сравнивают с величайшим! Челентано я очень люблю! Сейчас я делаю одну старую красивую песню из его репертуара. Но я стараюсь, чтобы людям понравился Ион Суручану, а не копия Челентано, - рассказал Ион Андреевич в интервью «КП».

Во времена СССР Суручану запрещали петь на свадьбах, но он все равно это делал

Все свои деньги в СССР маэстро зарабатывал только концертной деятельностью. Тогда не принято было выступать на свадьбах или вечеринках. Но однажды, после концерта в Сороках, к нему обратился местный цыган: он женил своего 15-летнего сына на 14-летней дочери друга. Он Суручану долго уговаривал и, в общем, уговорил. Певец спел 7 песен, получив 500 рублей – по тем временам сумасшедшие деньги! За это его позже, когда молва дошла до Кишинева, пожурили в ЦК – нельзя было на свадьбах выступать, нужно быть морально устойчивым.

Самый необычный корпоратив был в Тирасполе

- У меня есть друг в Тирасполе – генеральный директор завода «Квинт». Он отметил чуть раньше 70-летие, а позже устроил мероприятие и для друзей, и для коллег. Все гости пришли в своих национальных костюмах! А там были русские, молдаване, болгары, гагаузы, евреи, украинцы, гости из Германии, другие. И все в народных костюмах! Я чуть слова не забыл, когда петь вышел. Так красиво там было! – рассказал нам маэстро.

ПЯТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПЕСЕН МАЭСТРО

1. Незабудка

2. Флоаре албастрэ

3. Трандафир (Роза)

4. Грация

5. De ce? (Зачем?)

Ion Suruceanu Sărut femeie mana ta

Ион Суручану - Незабудка

Numai Tu - Ion Suruceanu

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