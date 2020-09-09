При реконструкции кишиневского «Арбата» спилены почти все деревья

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Общество
При реконструкции «Арбата» в центре столицы ночью были спилены десятки деревьев.
– Ночной «лесоповал» в самом центре Кишинева. Ну вот, скажите, в чем была проблема разработать проект реконструкции зоны отдыха с учетом уже имеющихся многолетних деревьев?! Кто захочет из горожан в летний зной отдыхать на еще одном «плиточном поле»?
Если вырубка законна и оправдана, то зачем ее проводить ночью? Хватит резать здоровые деревья! – пишет в соцсетях Вадим Баринов.
Подготовил Михаил Генчу
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