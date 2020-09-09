При реконструкции кишиневского «Арбата» спилены почти все деревья

При реконструкции «Арбата» в центре столицы ночью были спилены десятки деревьев.

– Ночной «лесоповал» в самом центре Кишинева. Ну вот, скажите, в чем была проблема разработать проект реконструкции зоны отдыха с учетом уже имеющихся многолетних деревьев?! Кто захочет из горожан в летний зной отдыхать на еще одном «плиточном поле»?

Если вырубка законна и оправдана, то зачем ее проводить ночью? Хватит резать здоровые деревья! – пишет в соцсетях Вадим Баринов.

Подготовил Михаил Генчу