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Общество
Социально уязвимые граждане в первую очередь ощутят на себе все последствия кризиса
09.09.2020

Социально уязвимые граждане в первую очередь почувствовали и еще ощутят на себе все последствия кризиса, затронувшего нашу экономику. Молдове важно избежать и не допустить всех последствий, которые способен вызвать этот кризис, заявила Sputnik экономист Татьяна Ларюшина.

"Может быть, "в среднем по палате" кризис выглядит не столь впечатляющим. Но все его разрушительное действие сказывается в первую очередь на вызывающих особую тревогу категориях людей. Последствия этого кризиса носят ужасно драматичный характер", - подчеркнула Ларюшина.

По словам эксперта, разрыв между богатыми и бедными будет увеличиваться, а неравенство - углубляться, приобретая хронический характер. Через определенный период накопится целый комплекс проблем - социальных, образовательных, криминальных, преодоление которых потребует огромных сил и ресурсов.

@rusputnikmd


 
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