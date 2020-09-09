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Игорь Додон объяснил необходимостью "продолжать социально-экономические инициативы
09.09.2020

Своё выдвижение на второй президентский срок Игорь Додон объяснил необходимостью "продолжать социально-экономические инициативы, что были запущены на протяжении первого мандата".

Помимо того, что в первый мандат уместились и такие инициативы, как продвижение оголтелых коррупционеров на судейские должности, а по социалке в ряде случаев президент подсел в лужу вплоть до того, что уже готов "одаривать" население за счёт внешних кредитов, мы бы хотели напомнить главнокомандующему президентурой, что вообще-то выдвижение на второй срок он буквально месяц назад (опять проклятый Альцгеймер?) мотивировал совершенно иначе.

На пресс-конференции в Кондрице Игорь Додон заявил, что идти на второй и последний срок надо лишь в случае свершения больших дел, таких как, например, реинтеграция и даже говорил, что в течение полутора месяцев предпосылки окончательного урегулирования Приднестровского конфликта должны проявиться - и лишь тогда он на второй срок идёт.

Судя по сегодняшним заявлением, Игорь Николаич, как истинный бессарабский человек слова, своё слово взял назад.

Но мы ждём публичного объяснения в чём предпосылки проявились, в какие сроки будет реинтеграция и, главное, когда слова молдавского президента официально подтвердит Тирасполь, Москва, Вашингтон и Брюссель.

@Telegram GK


 
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