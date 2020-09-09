В Молдове выявлено 588 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 9 сентября, за последние 24 часа подтвердились 588 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 51 – в Приднестровье. Было обработано 2982 тестов: 2792 – первичных, 190 – повторных. Общее число инфицированных достигло 41 144 человек, 10 628 – активных.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 304 человек.

Из числа заболевших 38 – медицинские работники: 18 врачей, 15 медсестер и пять сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 554 пациента, в том числе 33 – на искусственной вентиляции легких.

Из больниц были выписаны 458 госпитализированных ранее пациентов. Всего выздоровевших на данный момент – 29 420 человек. Жертвами COVID-19 стали 1096 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу