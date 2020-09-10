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ДПМ не будет принимать участия в президентских выборах 1 ноября
10.09.2020

Партия - без кандидата. ДПМ не будет участвовать в президентских выборах 1-го ноября, партия не будет выдвигать своего кандидата, такое решение было принято сегодня и объявил об этом Павел Филип:

- В этих выборах есть лишь два кандидата, остальные - просто фон. Они просто тратят деньги зря. Мы не собираемся присоединяться к ним, играть в эти подковерные игры. У нас не будет кандидата, - заявил Филип, слова которого приводит телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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