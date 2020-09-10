Для первого лица в государстве быть гражданином другой страны – неприемлемо, - Додон

Игорь Додон баллотируется в президенты как независимый кандидат. Об этом он сообщил в рамках «Специального выпуска» на «Первом в Молдове» сегодня, 9 сентября. Игорь Додон отметил, что, согласно законодательству, он не имеет право быть членом какой-то партии, но это не мешает Партии социалистов или другим политформированиям поддерживать его.

А еще, президент Молдовы не должен быть под контролем каких-либо внешних сил, тем более, иметь двойное гражданство.

– Объясните мне, как может президент страны иметь двойное гражданство? Наши люди получали двойное гражданство, чтобы решить определенную проблему: социальную, экономическую, чтобы поехать в Европу без виз, в России устроиться на работу и т. д. Но для первого лица в государстве быть гражданином другой страны – считаю, это неприемлемо, даже если законодательство это позволяет, пока что. Мы изменим эту норму закона, – цитирует слова Игоря Додона АиФ Молдовы.

Президент не может только сидеть в соцсетях, он должен общаться с людьми, вникать в их проблемы, знать и соблюдать традиции своей страны.

Игорь Додон также подчеркнул, что глава государства должен не бояться народа. Он должен блюсти интересы своей страны, а не каких-то зарубежных корпораций или международных финансовых организаций.

– Я не против МВФ, у нас хорошие отношения, я отвечал за программу с Фондом с 2006 по 2009 годы. Мы и сейчас закончили успешно программу с МВФ. Да, у меня есть к ним большие вопросы, но плясать под их дудку, тем более, если ты – президент, первое лицо – тогда что будет с нашим государством? Это принципиальные вещи, которые большинство граждан РМ понимают.

Народ сам разберется: он у нас очень умный. Путин мне как-то на встрече говорил: «Люди четко видят и понимают, когда начинают вилять. Надо открыто и четко сказать: это можем, а это – нет». Если что-то не можешь стратегически сказать сейчас – не говори. Поставь цель и иди к ней. Получится прямым путем – хорошо. Если нужно немного обойти со стороны – делай так. Будет тяжелее, но, в любом случае, нужно добиваться цели, – добавил глава государства.