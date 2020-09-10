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Общество
Бывший премьер Тарлев устроил ДТП возле Генпрокуратуры
10.09.2020

Извинения не помогли. Бывший премьер-министр Молдовы Василий Тарлев попал в аварию за рулем шикарного Mercedes с румынскими номерами. Это случилось напротив здания Генпрокуратуры в центре города. Тарлева, садящегося за руль авто, заметила женщина, которая достала телефон и начала снимать процесс выезда бывшего премьера с парковки. Заметивший это Тарлев, видимо, отвлекся из-за такого внимания к своей персоне, а между тем за ним в этот момент остановилось такси, вызванное женщиной.

Именно в этот момент внедорожник Тарлева слегка задел машину такси, вследствие чего его поездка была прервана неожиданным образом. Выйдя из машины, Тарлев извинился, но водитель такси в духе сегодняшнего времени ответил, что ему "нужны не извинения, а деньги".

В итоге денег он не получил, однако Тарлев вручил ему визитку, из чего можно понять, что позже бывший премьер все же соизволит рассчитаться за невнимательность.


 
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