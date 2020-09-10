Додон убил интригу: Почему уже сейчас ясно, кто станет президентом Молдовы

«Неожиданно» для правых политиков и аналитиков нынешний глава государства вступил в предвыборную гонку.

Ах, как же на всех ресурсах, которые сочувствуют Майе Санду (тг-каналы, интернет-порталы, «независимое ТВ» и прочее) последние недели раскачивалась тема о том, что, в конце концов, Игорь Додон не будет баллотироваться на второй срок. Что, якобы, продумываются варианты, чтобы он стал премьером, что на этот пост его выдвинет Зинаида Гречаная.

«Он боится проиграть», «Он выставит кого-то другого», «Он понимает, что пост президента – не главный в Молдове», - кричали они в унисон, пытаясь убедить своих подписчиков и читателей. Впрочем, и себя они тоже в этот, судя по всему, активно убедили.

До такой степени, что откуда-то с балкона раздался визг о том, что во втором туре встретятся Санду и Усатый. Ага, Цуцу и Шмуцу – а как же.

И тут – бац! – 9 сентября, Игорь Додон вместе с инициативной группой в ЦИКе. Ну, то есть, все – баллотируется на второй срок.

- Как так? – встрепенулись те, кто писала «аналитички» о «боязни» Додона идти на второй срок.

«Сюрприза не произошло» и «Додон передумал» - с такими заголовками они запестрели сегодня.

Смешные аналитики. Какой «сюрприз», кто «передумал»? Окститесь. Вы понимаете вообще, что Игорь Николаевич просто-напросто убил интригу? Господа, при всем уважении, вы же прекрасно знаете, что Додон будет избран на второй срок. И, не исключаем, в первом туре. Без фальсификаций и прочего беспредела.

О возможных фальсификациях, кстати, уже не раз высказывалась Майя Санду, которая уже заявила, что готова вывести людей на улицу, если победит Додон. Может, подписи пусть соберет сначала в свою «всенародную» поддержку – чтобы хотя бы выдвинуться в кандидаты?

Что за люди в нашей стране в политику пришли? Два месяца до выборов, а они уже про поражение свое говорят. Давно известно, что, если человек постоянно повторяет что-то как нечто само собой разумеющееся или свершившееся, он заранее программирует себя на этот результат, и, если этого не происходит, у человека случается фрустрация и когнитивный диссонанс. И винить он начинает в «неслучившемся» всех подряд.

В общем, такая случилась эволюция с тем, кто еще вчера говорил, что Додон побоится идти на выборы, а сегодня твердит о фальсификациях. Побойтесь Бога, кандидаты в Бога неверующие. Вы уже проиграли.

Не верите? Давайте, расскажите нам про пропагандистскую машину и про прочие дела. Дерзайте. Но, как говорится, запомните этот твит.

Немного осталось.

Роман ВЛАДИМИРОВ