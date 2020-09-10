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Общество
Что может связывать Андрея Нэстасе с Владом Филатом
10.09.2020

Образцовое западничество только что продемонстрировал лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, баллотирующийся на пост президента.

Его спросили, не чувствует ли он дискомфорта, коммуницируя с лидером либерал-демократов, экс-премьером Владом Филатом, у которого репутация сильно подмочена "кражей миллиарда" и прочими "историями успеха".

И Андрей Андреич, не моргнув глазом, отвечает, что всех правых политиков Молдовы коммуницировать просил лидер Европейской народной партии Дональд Туск и таким людям не отказывают.

Эээ, ну, допустим Туск попросил коммуницировать с Филатом. А если попросит коммуницировать с Плахотнюком? А если, возьмём хорошо знакомую всем ситуацию, попросит с пятого этажа спрыгнуть? А если с президентских выборов сняться?

@Telegram GK


 
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