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Политика
Додон идет на выборы без рекламы, без баннеров
10.09.2020

Игорь Додон объявил, что его президентская кампания пройдет без биллбордов и предвыборных дебатов, в то время как партия Майи Санду уже размещает по городам и весям биллборды с критикой главы государства.

Проблема обоих основных кандидатов (да и прочих) в том, что им, на самом деле, совершенно нечем похвастаться и гордиться за прошедшие четыре года - Плахотнюка свергли внешние силы, зачистить наследие самодержавного олигарха не смогли ни правые, ни левые, в экономике особо ничего не изменилось при правительстве Санду или Кику/Додона, евроинтеграция как стояла на месте, так и стоит, прочие вектора как отдыхали, так и отдыхают. А потому не будем говорить про программы, давайте поговорим про оппонентов.

Вот и остаётся обоим, что поливать грязью друг друга в разных форматах, открыто или намёками.

Игорь Додон будет говорить, что только он обеспечивает стабильность в стране и поэтому избрать надо его. Майя Санду говорит, что лишь она может, нарушив все законы, вернуть в страну законность, а потому избрать надо её.

Бедная, бедная Молдова...

@Telegram GK


 
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