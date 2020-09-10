Цены на поздние сорта яблок растут, спрос на них падает

Созревают яблоки сортов Gala, Golden Delicious и др. На молдавском рынке осенние яблоки дороже летних, и разница может составлять от 1-3 лея за кг до 7-8 леев за кг.

Повышение цен повлияло на спрос от имени зарубежных трейдеров - спрос на данный фрукт медленно снижается. Но одной из главных причин стал сбор урожая в самой России, которая также производит яблоки в южных широтах.

Другая причина - молдавские садоводы любят прятать большую часть урожая в холодильники, чтобы продать ее в пик зимнего сезона с наибольшей выгодой.

Учитывая засуху и потери урожая во всех фруктовых отраслях, можно предположить, что в холодильниках окажутся не только яблоки, но и слива, и виноград, и все остальные виды поздних осенних фруктов.

Фермеры, которые понесли серьезные потери из-за неблагоприятных погодных условий, готовы выжидать наилучшего момента, чтобы возместить хотя бы часть утерянных прибылей.

Эксперты считают, что психологически комфортным уровнем закупочных цен на продукцию для массовых внешних поставок станет диапазон 0,7 евро/кг – $0,7/кг.

Европейские трейдеры обращаются к молдавским аграриям с запросами на закупку яблок и слив в серьезных объемах, хотя до этого два года фрукты из нашей страны были малоинтересны рынкам Европы.

Недавно ряд крупных садоводческих предприятий Молдовы с оценочной миссией посетила делегация трейдинговой компании из Бельгии, заинтересованной в поставках яблок Jonagold, и подписали контракты на приобретение пробных партий продукции.

Молдавским производителям выдвинули одно обязательное условие - наличие у отправителя сертификата Global G.A.P. В Молдове сертификатами этого стандарта располагает уже около 70 сельхозпредприятий.

С учетом этого факта, а также пока не удовлетворенного спроса на импортное яблоко в Евросоюзе, представители фермерских организаций Молдовы рассчитывают на активизацию экспорта этих фруктов в ЕС уже в первой половине осени, передает east-fruit.com.

Автор: Михаил Генчу