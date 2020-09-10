Агенты спецслужб Румынии уже в Кишиневе: Ренато Усатый призвал на помощь своих кураторов

Ренато Усатый уже неоднократно обвинялся в связях с румынскими спецслужбами. В частности, в молдавских СМИ фигурировала информация о его связях с офицерами Центра информационно-психологических операций Генштаба Румынии.

Несколько дней назад в Кишинев прибыли три неприметных политтехнолога из Румынии, которые остановились на съемной квартире, забронировав также несколько номеров на базе отдыха в пригороде молдавской столицы. По информации депутата-социалиста Богдана Цырди основной целью румынских гостей является организация предвыборной кампании Ренато Усатого.

Политик также поделился данными о координаторе штабов Усатого и Санду – им стал известный в соседней стране политолог Андрей Стойчу, который несколько лет назад активно консультировал международного преступника олигарха Влада Плахотнюка.

Нам удалось связаться с одним из активистов «Нашей партии», который, как и многие его однопартийцы крайне раздражен внезапной геополитической переориентацией формирования и дружбой лидера партии г-на Усатого с румынскими националистами. Источник нашего издания подтвердил данные Цырди, а также сообщил, что в Бухаресте развернулась настоящая «фабрика троллей», которая уже начала свою работу в социальных сетях.

Отметим, что косвенно эти данные подтверждаются и журналистским расследованием молдавского издания Noi, которое обвинило администрацию Facebook в продвижении постов в поддержку прозападных политиков и блокировании любой информации, компрометирующей Усатого и Санду.

На наш взгляд, маловероятно, что лично Марк Цукерберг решил вмешаться во внутриполитические процессы Молдовы: на работу социальной сети легко могут повлиять ее пользователи, которые массово пожалуются на пост, например, Игоря Додона или того же Богдана Цырди, обвинив социалистов в пропаганде насилия. По всей видимости, именно этим сейчас и занимается румынская «фабрика троллей», каждый сотрудник которой от имени обычных молдавских жителей ведет 20-30 аккаунтов в Facebook…

Здесь же необходимо отметить, что ранее Ренато Усатый уже неоднократно обвинялся в связях с румынскими спецслужбами. В частности, в молдавских СМИ фигурировала информация о его связях с офицерами Центра информационно-психологических операций Генштаба Румынии, а возможно, учитывая какой-никакой статус политика, и с его уже бывшим начальником генералом (до недавнего времени полковником) Сорином Кирстей.

Кстати, этот загадочный Центр, по своему прямому предназначению занимается именно информационным воздействием на гражданское население иностранных государств с помощью издания подконтрольных СМИ, организаций всевозможных уличных акций и даже взаимодействием с религиозными общинами.

Таким образом, напрашивается вывод, что загадочная группа политтехнологов, прибывшая из Румынии для организации пиар-кампании Усатого, может быть составлена именно из служащих этой румынской спецслужбы. Это предположение также подтверждается и неоднозначным поведением «консультантов», которые никогда не встречаются со своим подопечным в офисе «Нашей партии», предпочитая для этих целей использовать базу отдыха в пригороде Кишинева…

Александр МЕДВЕДЕВ