Многие жители Молдовы плевали на маски в общественном транспорте

|
|
...
|
Общество
Граждане страны не осознают опасности коронавируса.
Об этом стало известно из заявления представителя Национального агентства автомобильного транспорта Серджиу Балтага во время межведомственной конференции Министерства здравоохранения Молдовы.
- В связи с выявленными отклонениями, как водители, так и пассажиры были проинформированы о рисках заражения новым типом коронавируса, а также о последствиях в случае игнорирования элементарных мер защиты, введенных властями, - заявил Серджиу Балтага.
Он также обратился к гражданам, автотранспортным операторам и руководителям автовокзалов.
- Будьте внимательнее и более осведомленными о последствиях заражения этим вирусом. Проводите дополнительные тренинги с сотрудниками, которые участвуют в обслуживании пассажиров, обеспечивайте транспортные средства дезинфицирующими средствами. Только от нас зависит, как будет развиваться пандемическая ситуация, - порекомендовал представитель Национального агентства автомобильного транспорта
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|