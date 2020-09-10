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Общество
Многие жители Молдовы плевали на маски в общественном транспорте
10.09.2020

Граждане страны не осознают опасности коронавируса.

Об этом стало известно из заявления представителя Национального агентства автомобильного транспорта Серджиу Балтага во время межведомственной конференции Министерства здравоохранения Молдовы.

- В связи с выявленными отклонениями, как водители, так и пассажиры были проинформированы о рисках заражения новым типом коронавируса, а также о последствиях в случае игнорирования элементарных мер защиты, введенных властями, - заявил Серджиу Балтага.

Он также обратился к гражданам, автотранспортным операторам и руководителям автовокзалов.

- Будьте внимательнее и более осведомленными о последствиях заражения этим вирусом. Проводите дополнительные тренинги с сотрудниками, которые участвуют в обслуживании пассажиров, обеспечивайте транспортные средства дезинфицирующими средствами. Только от нас зависит, как будет развиваться пандемическая ситуация, - порекомендовал представитель Национального агентства автомобильного транспорта

Автор: Михаил Генчу


 
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