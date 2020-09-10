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Здоровье
Намеревающимся оправиться на Украину надо знать это обязательно
10.09.2020

В стране наблюдается резкий прирост больных COVID-19. В связи с этим правительство Украины приняло решение отменить ряд исключений и запретить въезд для граждан, следующих транзитом через страну.

Об этом стало известно из релиза, опубликованного пресс-службой МВД на странице ведомства в соцсети Facebook.

- Отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые следовали по территории нашего государства транзитом, – сообщила пресс-служба МВД.

На данный момент на Украине было выявлено 143 030 случаев заражения коронавирусом, вследствие которых скончались 2 979 человек. Выздоровели 64 703 человека.

Автор: Михаил Генчу


 
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